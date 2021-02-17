В Чапаевске рецидивист выхватил у женщины сумку и скрылся

В полицию Безенчукского района обратилась местная жительница, которая рассказала, что у нее похитили сумку, в которой находились деньги и паспорт, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По ее словам, в вечернее время шла в сторону железнодорожной станции, к ней подбежал неизвестный мужчина и выхватил из рук сумку. Потерпевшая оценила материальный ущерб в 3,3 тыс. рублей.

В ходе комплекса проведенных мероприятий оперативники выяснили, что к нападению может быть причастен 23-летний житель Чапаевска, ранее судимый за хищение чужого имущества. Оперативники задержали злоумышленника по месту проживания. В ходе опроса задержанный признался в том, что от сумки с паспортом избавился, а денежные средства потратил на собственные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч.1 ст. 161 уголовного кодекса Российской Федерации "Грабеж". Полицейские устанавливают место нахождение вещей заявительницы.