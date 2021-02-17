16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Из-за халатности администрации Тольятти сироты остались без жилья В Чапаевске рецидивист выхватил у женщины сумку и скрылся Тольяттинка незаконно прописала у себя 21 мигранта Экс-директора СК "Кросс" обвиняют в мошенничестве с квартирой В суде огласили объяснение Сергея Гафурова о передаче денег Вячеславу Хомских

Преступления Происшествия

В Чапаевске рецидивист выхватил у женщины сумку и скрылся

ЧАПАЕВСК. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В полицию Безенчукского района обратилась местная жительница, которая рассказала, что у нее похитили сумку, в которой находились деньги и паспорт, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По ее словам, в вечернее время шла в сторону железнодорожной станции, к ней подбежал неизвестный мужчина и выхватил из рук сумку. Потерпевшая оценила материальный ущерб в 3,3 тыс. рублей.

В ходе комплекса проведенных мероприятий оперативники выяснили, что к нападению может быть причастен 23-летний житель Чапаевска, ранее судимый за хищение чужого имущества. Оперативники задержали злоумышленника по месту проживания. В ходе опроса задержанный признался в том, что от сумки с паспортом избавился, а денежные средства потратил на собственные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч.1 ст. 161 уголовного кодекса Российской Федерации "Грабеж". Полицейские устанавливают место нахождение вещей заявительницы.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28