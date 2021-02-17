ВТБ намерен усилить работу по повышению доступности ипотеки

По словам заместителя президента-председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова, сегодня в России реализованы ипотечные инициативы для семей с детьми, и применяемые механизмы демонстрируют высокую эффективность.

"На наш взгляд, еще одним перспективным направлениям развития госсубсидирования может стать фокусная поддержка дополнительных категорий граждан. Например, во многих регионах России успешно работают специальные программы, рассчитанные на конкретные профессиональные сегменты, молодых родителей или молодых специалистов. Использование этих практик может стать мультипликатором для привлечения молодежи в профессии или улучшения демографической ситуации — ведь решение жилищного вопроса серьезно мотивирует граждан на создание семьи, рождение детей и карьерный рост. ВТБ разделяет национальные интересы государства по улучшению качества жизни граждан, поэтому мы безусловно готовы участвовать в выработке и реализации новых решений", — отметил Анатолий Печатников.

Уже сейчас ВТБ активно работает по госпрограммам, дополнительно снижая ставку для своих клиентов. Сегодня банк выдает кредиты в рамках "Ипотеки с господдержкой 2020" под 6,1%, "Ипотеки с господдержкой" для семей с двумя и более детьми под 5% с возможностью также рефинансировать кредит под 5%, дальневосточную ипотеку под 1%. По итогам 2020 года только в рамках этих программ ВТБ выдал свыше 78 тысяч кредитов на 246 млрд рублей. До 1 июля этого года банк планирует выдать порядка 150 млрд рублей по льготной ипотеке по ставке 6,1%, а до 2023 года рассчитывает увеличить ипотечные продажи в рамках господдержки для семей с детьми до 50 тысяч кредитов на 130 млрд рублей.

"Мы намерены усилить работу по повышению доступности ипотеки для населения в том числе за счет работы по льготным программам и реализации полностью дистанционных ипотечных сделок. Это будет особенно актуально для нового поколения граждан, которые привыкли решать все финансовые задачи в своем смартфоне. Будем стремиться к тому, чтобы сделать для них оформление ипотечного кредита столь же простым, как и банковской карты", — подчеркнул топ-менеджер.