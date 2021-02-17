Рост цен на недвижимость останется в пределах инфляции в 2021 году

В 2021 году рост цен на недвижимость в России замедлится и в целом не превысит уровень инфляции в 4%. Этому будет способствовать стабилизация уровня ставок по ипотеке, сокращение инвестиционного спроса на недвижимость и повышение объемов ввода нового жилья. Об этом свидетельствуют аналитические данные экосистемы недвижимости "Метр квадратный" (проект группы ВТБ).

Комментирует генеральный директор компании "Метр квадратный" Вячеслав Дусалеев.

В качестве первого фактора, который повлияет рынок недвижимости РФ в этом году, можно отметить тренд на повышение объемов вывода застройщиками на рынок новых проектов.

В 2020 году объем ввода жилья в эксплуатацию снизился относительно 2019 года всего на 1,8%, составив 80,6 млн кв. м. Одним из факторов был дефицит рабочей силы на стройплощадках, вызванный ограничениями из-за пандемии коронавируса. Тем не менее даже в таких форс-мажорных условиях рынок показал сравнимые с 2019 годом результаты. При настоящей позитивной динамике, которая будет поддерживаться дальнейшей вакцинацией населения, ситуация будет постепенно выправляться.

При этом нацпроектом "Жилье и городская среда" предусмотрено увеличение объемов ежегодно вводимого в эксплуатацию жилья до 120 млн кв. м к 2030 году (+50% к 2020 году). Также с сентября 2021 года ожидается либерализация требований в строительстве, предполагающая отмену более 50% обязательных требований — признание 11 стандартов и сводов правил в строительстве полностью рекомендательными, а не обязательными к применению. С ростом количества предложений на рынке повышательная динамика цен должна приобрести менее выраженный характер, так как покупателям будет доступно множество объектов "на любой кошелек".

Кроме того, в 2021 году мы ожидаем перераспределение части спроса с первичного на вторичный рынок, который в 2020 году значительно отставал по росту цен. Во многих регионах вторичка стала заметно более выгодна с точки зрения цены за квадратный метр, чем первичная недвижимость. Не исключено, что ряд покупателей в 2021 году переключится именно на такие объекты, что дополнительно снизит "давление" спроса на первичном рынке.

Вторым фактором повышения устойчивости рынка будет сокращение инвестиционного спроса граждан на объекты недвижимости.

Снижение ключевой ставки в 2020 году повлекло за собой снижение ставок по депозитам. За 2020 год объем остатков на депозитах физических лиц сроком свыше 1 года, размещенных в российских банках, снизился на 0,6 трлн руб. /-5% (против роста на 1,1 трлн руб./+10% за 2019 год). При этом часть депозитов граждан была вложена в растущий рынок недвижимости.

С 2021 года налог на недвижимость будет рассчитываться не по инвентаризационной, а по кадастровой стоимости. Тарифы на ЖКХ вырастут примерно на 4% (данные могут отличаться в зависимости от региона). Хотя переход будет постепенным, и прирост налога в силу действующих ограничений не сможет превышать 10% в год, итоговое увеличение выплат будет существенным. Кроме того, с учетом введения с 2021 года прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, гражданам, продающим квартиру до окончания релевантного минимального срока владения, придется заплатить налог с доходов, превышающих 5 млн руб., по ставке 15%, а не 13%, как в 2020 г.

Третьим фактором станет стабилизация уровня ставок по ипотеке при сохранении льготных кредитов.

В 2020 году, по данным Банка России, средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам, выданным под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве, снизилась на 2,5 п. п. (с 8,3% в декабре 2019 г. до 5,8% в декабре 2020 г.). Ставки сократились почти на треть, кредиты стали доступнее населению, что повысило спрос на жилье.

Аналогичным по силе влияния было бы снижение ипотечной ставки в 2021 году до 4% — в таком случае цены на недвижимость снова могли вырасти.

В 2021 г. программа льготной ипотеки действует до 1 июля, сейчас активно обсуждается возможность ее дальнейшего продления. Кроме того, Президент России утвердил поручение предоставить предложения по порядку реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах, рассмотрев, в том числе возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей. Без сомнения, эти меры дают возможность гражданам планировать приобретение жилья заблаговременно и иметь долгосрочный доступ к покупке недвижимости на выгодных условиях.