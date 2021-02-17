Пользователям ВТБ Онлайн стали доступны уведомления от ФССП и госорганов

Пользователи ВТБ Онлайн смогут получать электронные версии заказных писем от ФССП и других государственных органов в мобильном приложении. Push-уведомления о новых письмах будут приходить на смартфон клиента на несколько дней раньше, чем появятся в государственных информационных системах (ГИС ГМП). Новый сервис позволит заранее получать и отслеживать свои задолженности, а также оплачивать некоторые из них прямо в ВТБ Онлайн.

"Ежедневно граждане получают сотни тысяч заказных писем от госорганов. Не секрет, что некоторые из них отправляются на неактуальные адреса или ошибочно, например, полным тезкам реальных должников. К нам поступают обращения от клиентов с подобными вопросами, и мы хотим решить их с помощью цифровизации уведомлений в ВТБ Онлайн. Новый сервис позволяет вовремя получать информацию в электронных письмах как от ФССП, так и от ряда других государственных структур. Это позволит клиентам быстро и удобно оплатить свои задолженности, либо оперативно отреагировать, например, оспорив полученный по ошибке штраф. Наша интеграция с системами Почта России значительно упростит решение этой финансовой задачи для клиентов", — комментирует старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Подключить новый сервис может любой пользователь ВТБ Онлайн, у которого есть подтвержденная учетная запись на портале "Госуслуги". Для этого нужно перейти в раздел "Услуги", выбрать сервис "Заказные письма" и нажать "Подключить". Система перенаправит пользователя на портал "Госуслуги": для входа потребуется ввести номер телефона или email и пароль. Если у клиента нет подтвержденной учетной записи на портале, он сможет подтвердить ее прямо в ВТБ Онлайн. После входа на портал клиенту потребуется указать адрес, на который он получает бумажные письма от госорганов, телефон, email и нажать кнопку "Подключить".

Новый сервис также позволит клиентам ВТБ Онлайн удобно оплачивать начисления от ФССП и штрафы от ГИБДД прямо в приложении. Для этого не нужно набирать реквизиты вручную — получив письмо, достаточно нажать кнопку "Оплатить", после этого клиент сразу перейдет в форму оплаты.