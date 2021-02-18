Пожар на рынке на ул. Магистральной ликвидирован

В четверг, 18 февраля, в 2:36 пожар на территории продуктового рынка на ул. Магистральной в Кировском районе был ликвидирован, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, что в спецслужбы в 19:39 17 февраля поступило сообщение о данном пожаре. Максимальная площадь возгорания составила 1500 кв. м, уровень сложности пожара был повышен до "№ 3".

К месту происшествия было направлено два пожарных поезда. Всего в тушении участвовало 143 человека, которые использовали 50 единиц техники. Пожар им удалось локализовать в 21:53. В 23:17 было ликвидировано открытое горение.

В региональном управлении МЧС отметили, что химико-радиометрической лабораторией был проведен забор воздуха, вредных веществ, превышающих предельно допустимую концентрацию не обнаружено.

На месте происшествия находился начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко. По его словам, сложность пожара была связана с низкой температурой в -21 градус и с тем, что источники водоснабжения находятся за территорией базы.

По словам Бойко, площадь павильона, где был пожар — 2400 кв. м. Пожарные не допустили распространение огня на автосервис и соседний торговый павильон, в котором находится древесный уголь.

Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.