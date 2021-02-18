В Безенчукском районе отремонтируют дорогу Самара-Волгоград-Звезда

На ремонт 11-километрового участка в Безенчукском районе в региональной казне заложено более 236 млн рублей.

Минтранс объявил конкурс на поиск подрядчика, который отремонтирует автодорогу общего пользования "Самара — Волгоград" — Звезда на участке км 0+000 — км 11+024. Победитель торгов должен будет выполнить ремонт за полгода. Срок исполнения контракта — с 1 апреля по 1 октября.

Подрядчик должен будет установить на двухполосном участке около 350 дорожных знаков, более 200 стоек, сделать искусственные сооружения, выполнить подготовительные, земляные работы и уложить асфальт на площади 78 тыс. кв метров.

Согласно условиям контракта, гарантия на земляное полотно составит 15 лет. Еще 10 лет — на основание дорожной одежды, по два года — на дорожные знаки и другие элементы обустройства.