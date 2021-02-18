На ремонт дороги Осинки-Приволжье выделено более 350 млн рублей

Министерство транспорта Самарской области ищет подрядчика, который отремонтирует дорогу Осинки – Приволжье на участке км 28+000 – км 45+000, расположенную в Безенчукском и Хворостянском районах.

Первоначальная цена контракта составляет 352,6 млн рублей. Ремонт нужно выполнить за 6 месяцев — с 1 апреля до 1 октября. Речь идет о двухполосном участке протяженностью 17 км. Победителю торгов предстоит обновить покрытие проезжей части на площади 137,3 тыс. кв метров, отремонтировать 16 водопропускных труб, выполнить укрепительные работы на участке в 80 тыс. "квадратов" и тд. Также в планы входит ремонт моста через оросительный канал протяженностью 572 кв метра и установка четырех автопавильонов для пассажиров общественного транспорта. Длина моста после ремонта составит более 60 метров.

По условиям контракта подрядчик обязан предоставить 15-летнюю гарантию на земляное полотно, 10-летнюю — на основание дорожной одежды, 8 лет — на нижний слой асфальтобетонного покрытия и на искусственные сооружения, пять лет — на верхний слой асфальта, а также по два года — на барьерные ограждения, дорожные знаки и другие элементы обустройства. На разметку термопластиком дается один год гарантии.

Напомним, этот участок включен в 2021 г. в план работ по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Ремонт автодороги Осинки-Приволжье стартовал в 2018 г. За 2018–2019 годы отремонтировано свыше 14 км дороги. В 2020 году приведено в нормативное состояние два участка трассы длиной 22 км.