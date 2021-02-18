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Дорожное строительство Транспорт и связь

На ремонт дороги Осинки-Приволжье выделено более 350 млн рублей

БЕЗЕНЧУК. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство транспорта Самарской области ищет подрядчика, который отремонтирует дорогу Осинки – Приволжье на участке км 28+000 – км 45+000, расположенную в Безенчукском и Хворостянском районах.

Первоначальная цена контракта составляет 352,6 млн рублей. Ремонт нужно выполнить за 6 месяцев — с 1 апреля до 1 октября. Речь идет о двухполосном участке протяженностью 17 км. Победителю торгов предстоит обновить покрытие проезжей части на площади 137,3 тыс. кв метров, отремонтировать 16 водопропускных труб, выполнить укрепительные работы на участке в 80 тыс. "квадратов" и тд. Также в планы входит ремонт моста через оросительный канал протяженностью 572 кв метра и установка четырех автопавильонов для пассажиров общественного транспорта. Длина моста после ремонта составит более 60 метров.

По условиям контракта подрядчик обязан предоставить 15-летнюю гарантию на земляное полотно, 10-летнюю — на основание дорожной одежды, 8 лет — на нижний слой асфальтобетонного покрытия и на искусственные сооружения,  пять лет — на верхний слой асфальта, а также по два года — на барьерные ограждения, дорожные знаки и другие элементы обустройства. На разметку термопластиком дается один год гарантии.

Напомним, этот участок включен в 2021 г. в план работ по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Ремонт автодороги Осинки-Приволжье стартовал в 2018 г. За 2018–2019 годы отремонтировано свыше 14 км дороги. В 2020 году приведено в нормативное состояние два участка трассы длиной 22 км.

Трасса Осинки — Приволжье проходит через Безенчукский, Хворостянский и Приволжский районы и соединяет их с Самарой. К концу 2021 года автодорога будет обновлена более чем на 70%. Всего за три года протяженность отремонтированной по нацпроекту дороги составит 53 км.

 

В 2021 году в регионе в рамках нацпроекта планируют отремонтировать 68 дорожных объектов общей протяженностью 308,5 км, из них 27 улиц — в Самаре, 10 — в Тольятти. На эти цели выделят более 12 млрд рублей.

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