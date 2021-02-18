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Дорожное строительство Транспорт и связь

"Автодоринжиниринг" отремонтирует 213 тысяч кв. метров дорог в Автозаводском районе Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент дорожного хозяйства и транспорта Тольятти определился с подрядчиком, который отремонтирует восемь участков дорожного полотна в Автозаводском районе.

По результатам рассмотрения вторых частей заявок аукциона победителем стало ООО "Автодоринжиниринг". Компания предложила свои услуги за 491,5 млн рублей. Изначальная цена контракта составляла 494 млн рублей.

Общая площадь ремонтируемых объектов составляет более 213 тыс. кв метров.

Перечень:

  • ул. Дзержинского между ул. Ворошилова и ул. 40 лет Победы (33,7 тыс. кв м)
  • ул. Дзержинского между ул. Революционная и световой опорой № 84(89) по ул. Дзержинского (14 тыс. кв. м)
  • Борковский проезд от ул. Вокзальная, 54 до границы Тольятти, южнее здания по адресу: ул. Вокзальная, 44Б (12,3 тыс. кв м)
  • ул. Офицерская от ул. Ботаническая до ул. Офицерская, 8, включая пересечение автодорог по ул. Полякова и ул. Офицерская (39,1 тыс. кв м)
  • Кольцевая транспортная развязка по Южному шоссе — ул. Полякова (6,66 тыс. кв м)
  • ул. Полякова от ул. Коммунальная до ул. Офицерская (26,66 тыс. кв м)
  • ул. Северная от улицы Цеховая до границы Тольятти (ул. Степная) (51,6 тыс. кв м)
  • ул. Фрунзе между Московским проспектом и ул. Юбилейная (29,7 тыс. кв м)

Подрядчик должен будет выполнить ремонтные работы до 1 октября 2021 г. В техзадании прописан гарантийный срок на все объекты: на верхний слой асфальтобетонного покрытия, дорожные знаки, на светофоры и ограничивающие пешеходные ограждения устанавливается 5-летний срок. На контроллеры и другие элементы благоустройства дается два года гарантии, на разметку термопластиком и краской — 18 и 6 месяцев, соответственно.

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