Судимый самарец украл из сельского магазина 100 м силового кабеля

В полицию Кинеля обратилась собственница магазина, которая сообщила, что после проведенной ревизии и просмотра записей с видеокамер выяснилось, что неизвестный мужчина дважды выносил из магазина, расположенного в Алексеевке, неоплаченный товар.

Согласно представленной потерпевшим документации, злоумышленник похитил 100 метров силового кабеля из меди, предназначенного для передачи и распределения электрической энергии.

Сотрудники полиции изъяли записи с камер наружного видеонаблюдения, при просмотре которых установили транспортное средство, на котором в качестве пассажира передвигался предполагаемый злоумышленник.

Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий 38-летний житель Самары задержан по месту жительства. Безработный, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков, задержанный признал вину в совершенном противоправном деянии и пояснил, что похищенный кабель продал незнакомому человеку на улице, а деньги потратил по собственному усмотрению (на пагубную привычку).

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража", сообщает облГлавк.