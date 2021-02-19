АО "Транснефть - Приволга" совместно с подразделениями Федеральной противопожарной службы (ФПС) по Самарской области МЧС России провело пожарно-тактическое учение (ПТУ) в резервуарном парке нефтеперекачивающей станции (НПС) "Покровская" Самарского районного нефтепроводного управления (РНУ).

Цель — определение степени готовности к тушению возможных пожаров на объектах Самарского РНУ, отработка навыков управления силами и средствами при пожаре.

По легенде учений в результате нарушения технологического процесса произошёл условный взрыв газовоздушной смеси в резервуаре объемом 5 тыс. куб. м. Крышу резервуара "отбросило" за пределы обвалования, произошло "возгорание" нефти по всей площади емкости. Система пожаротушения в штатном режиме не сработала.

После получения сигнала персонал станции произвел необходимые технологические переключения. На место "возгорания" оперативно прибыл личный состав ведомственной пожарной команды (ВПК) НПС "Покровская", члены добровольной пожарной дружины. Для оказания помощи в тушении пожара после оповещения прибыли пожарные караулы ВПК линейной производственно-диспетчерской станции "Прибой" АО "Транснефть - Дружба", пожарно-спасательной части (ПСЧ) — 115 ПСО № 44, 3 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Самарской области.

Тушение условного пожара осуществлялось подслойным способом от передвижной пожарной техники с подачей пены. Одновременно проводилось охлаждение соседнего резервуара. После проведения основных работ по локализации загорания условный пожар был ликвидирован. В учении приняли участие более 30 человек, использовалось 4 единицы техники.

По итогам учений была дана положительная оценка эффективности действий всех подразделений. Персонал пожарных служб показал слаженность действий и обеспечил тушение условного пожара в нормативные сроки.

Производственные объекты АО "Транснефть - Приволга" относятся к категории опасных. Проведение пожарно-тактических учений является важной составляющей частью работы по обеспечению пожарной и промышленной безопасности нефтепроводной инфраструктуры.