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Появилось видео с горящим ретро-локомотивом в Чапаевске У ж/д станции в Чапаевске загорелся ретро-локомотив Пожар в бане на ул. Мориса Тореза тушили 89 спасателей При тушении пожара в Похвистневском районе обнаружено тело мужчины Пожар на рынке на ул. Магистральной ликвидирован

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Появилось видео с горящим ретро-локомотивом в Чапаевске

ЧАПАЕВСК. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Приволжское СУ на транспорте СК РФ опубликовало видео с горящим ретро-локомотивом в Чапаевске Самарской области.

Напомним, локомотив №Л-45-14 загорелся 9 февраля примерно в 8:45 на третьем запасном пути станции Чапаевск.

Пострадавших нет.

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