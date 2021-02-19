Появилось видео с горящим ретро-локомотивом в Чапаевске

Приволжское СУ на транспорте СК РФ опубликовало видео с горящим ретро-локомотивом в Чапаевске Самарской области.
Напомним, локомотив №Л-45-14 загорелся 9 февраля примерно в 8:45 на третьем запасном пути станции Чапаевск.
Пострадавших нет.
Приволжское СУ на транспорте СК РФ опубликовало видео с горящим ретро-локомотивом в Чапаевске Самарской области.
Напомним, локомотив №Л-45-14 загорелся 9 февраля примерно в 8:45 на третьем запасном пути станции Чапаевск.
Пострадавших нет.
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