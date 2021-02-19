В Самарской области проходят Дни франко-российской торгово-промышленной палаты

В четверг, 18 февраля, в Самаре начал работу форум "Дни франко-российской торгово-промышленной палаты в Самарской области". Он направлен на развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества на территории региона.

"Визит Франко-российской торгово-промышленной палаты — очень знаменательное событие, и мы искренне рады приветствовать столь представительную делегацию, в которую вошли 17 предприятий", — отметила и. о. председателя регионального правительства Наталья Катина.

Генеральный директор франко-российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский отметил, что Самарская область — отличный пример региона с комфортными условиями для работы инвесторов.

"Нужно инвестировать в те регионы, которые инвестируют сами в себя, улучшают качество жизни своих граждан. Самарская область — яркий пример правильного подхода", — подчеркнул Павел Шинский.

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов презентовал гостям форума инвестиционные возможности региона. В ходе форума представители делегации презентовали свои компании, задавали вопросы представителям регионального правительства и выражали надежду на дальнейшее взаимодействие с Самарской областью.

Президент "Schneider Electric" в России и СНГ Йохан Вандерплаетсе отметил, что компания "Schneider Electric" давно и успешно работает на территории Самарской области. "Самые важные составляющие, необходимые для инвестора, здесь есть: это доступ к высококвалифицированным кадрам, развитой инфраструктуре, в том числе транспортной. Мы очень комфортно чувствуем себя здесь", — заметил Йохан Вандерплаетсе.

После пленарного заседания форума было подписано соглашение между франко-российской торгово-промышленной палатой и Агентством по привлечению инвестиций Самарской области.

В течение первого дня своего визита в регион гости региона посетили производственную площадку "Schneider Electric" и индустриальный парк "Преображенка".

В пятницу, 19 февраля, делегация Франко-российской ТПП ознакомится с инновационным потенциалом региона, посетив технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина". На площадке технопарка состоится онлайн-конференция с участием руководства АО "АвтоВАЗ". После этого гости региона встретятся с представителями администрации Тольятти и посетят Особую экономическую зону "Тольятти".