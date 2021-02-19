16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Службу безопасности самарского ГУ МВД возглавил Дмитрий Варюхин Прокурором Шенталинского района стал Сергей Енякин Прокурором Тольятти назначили Вячеслава Бобровского Регион получит еще почти полмиллиарда рублей для медицинских учреждений Сызранский горсуд может возглавить Сергей Бабкин

Федеральная власть Власть и политика

Службу безопасности самарского ГУ МВД возглавил Дмитрий Варюхин

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Руководителем оперативно-разыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Самарской области назначен полковник Дмитрий Варюхин, сообщил осведомленный источник Волга Ньюс. В пресс-службе Главка эту информацию не комментируют.

До назначения 50-летний Дмитрий Варюхин возглавлял отдел уголовного розыска Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

Ранее начальником ОРЧ СБ областного Главка был Андрей Земцов, лишившийся должности в конце прошлого года. СМИ связывали отставку с большим количеством уголовных дел в отношении сотрудников полиции, инициатором которых выступали другие ведомства.

По информации сразу нескольких источников Волга Ньюс, в ГУ МВД по Самарской области сейчас работает инспекция центрального аппарата. По словам одного из источников, проверяющие работают в регионе с середины января. Собеседники предполагают, что проверка связана с рядом уголовных дел в отношении сотрудников ГУ МВД, возбужденных в последнее время, а также отработкой информации по нескольким высокопоставленным сотрудникам. Предполагается, что результаты проверки будут представлены к ежегодной коллегии МВД РФ в начале марта.

Дмитрий Варюхин родился в 1971 г. в Октябрьске. Службу в органах начал в ЛОВД на станции Сызрань в 1994 году. В разное время работал следователем, старшим следователем, заместителем начальника следственного отделения. Окончил Самарский филиал Саратовского юридического института. В 2000 г. возглавил линейное отделение внутренних дел на станции Октябрьск. В 2010 г. был назначен первым заместителем начальника - начальником криминальной милиции ЛОВД на станции Сызрань, откуда был переведен в Средневолжское УВДТ МВД России - заместителем начальника уголовного розыска. В ноябре 2012 г. был назначен на должность начальника отдела уголовного розыска Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

Гид потребителя

Фото на сайте

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28