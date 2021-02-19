Службу безопасности самарского ГУ МВД возглавил Дмитрий Варюхин

Руководителем оперативно-разыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Самарской области назначен полковник Дмитрий Варюхин, сообщил осведомленный источник Волга Ньюс. В пресс-службе Главка эту информацию не комментируют.
До назначения 50-летний Дмитрий Варюхин возглавлял отдел уголовного розыска Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.
Ранее начальником ОРЧ СБ областного Главка был Андрей Земцов, лишившийся должности в конце прошлого года. СМИ связывали отставку с большим количеством уголовных дел в отношении сотрудников полиции, инициатором которых выступали другие ведомства.
По информации сразу нескольких источников Волга Ньюс, в ГУ МВД по Самарской области сейчас работает инспекция центрального аппарата. По словам одного из источников, проверяющие работают в регионе с середины января. Собеседники предполагают, что проверка связана с рядом уголовных дел в отношении сотрудников ГУ МВД, возбужденных в последнее время, а также отработкой информации по нескольким высокопоставленным сотрудникам. Предполагается, что результаты проверки будут представлены к ежегодной коллегии МВД РФ в начале марта.
Дмитрий Варюхин родился в 1971 г. в Октябрьске. Службу в органах начал в ЛОВД на станции Сызрань в 1994 году. В разное время работал следователем, старшим следователем, заместителем начальника следственного отделения. Окончил Самарский филиал Саратовского юридического института. В 2000 г. возглавил линейное отделение внутренних дел на станции Октябрьск. В 2010 г. был назначен первым заместителем начальника - начальником криминальной милиции ЛОВД на станции Сызрань, откуда был переведен в Средневолжское УВДТ МВД России - заместителем начальника уголовного розыска. В ноябре 2012 г. был назначен на должность начальника отдела уголовного розыска Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.