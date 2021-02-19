Службу безопасности самарского ГУ МВД возглавил Дмитрий Варюхин

Руководителем оперативно-разыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Самарской области назначен полковник Дмитрий Варюхин, сообщил осведомленный источник Волга Ньюс. В пресс-службе Главка эту информацию не комментируют.

До назначения 50-летний Дмитрий Варюхин возглавлял отдел уголовного розыска Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

Ранее начальником ОРЧ СБ областного Главка был Андрей Земцов, лишившийся должности в конце прошлого года. СМИ связывали отставку с большим количеством уголовных дел в отношении сотрудников полиции, инициатором которых выступали другие ведомства.

По информации сразу нескольких источников Волга Ньюс, в ГУ МВД по Самарской области сейчас работает инспекция центрального аппарата. По словам одного из источников, проверяющие работают в регионе с середины января. Собеседники предполагают, что проверка связана с рядом уголовных дел в отношении сотрудников ГУ МВД, возбужденных в последнее время, а также отработкой информации по нескольким высокопоставленным сотрудникам. Предполагается, что результаты проверки будут представлены к ежегодной коллегии МВД РФ в начале марта.