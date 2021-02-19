Банк "Открытие" и правительство Удмуртии провели бизнес-шоу "Цифровая эволюция бизнеса"

18 февраля состоялось бизнес-шоу "Мой бизнес — мой Start-up: цифровая эволюция бизнеса" для предпринимателей. Организаторами форума стали правительство Удмуртской Республики, банк "Открытие" и Центр "Мой бизнес". География участников форума — от Ижевска до Сан-Франциско.
Спикерами форума стали предприниматели и представители лидеров digital отраслей с кейсами от ведущих компаний, таких как ВКонтакте, Wildberries, TikTok. Спикеры разобрали конкретные истории бизнеса компаний.
В рамках бизнес-шоу участники представили свой опыт трансформации, цифровизации бизнес-процессов, а также узнали о новых технологиях и решениях, позволяющих предпринимателям эффективно развивать свой бизнес в цифровом мире.
Открыла форум заместитель президента-председателя правления банка "Открытие" Надия Черкасова. На конкретных примерах предпринимателей она показала, как цифровые технологии и инструменты продвижения помогают бизнесу кратно увеличивать объемы продаж, доходы, количество клиентов и выходить на международные рынки. Она рассказала, как текущие вызовы способствуют развитию инновационного лидерства и как реагировать на тренды и адаптировать их в свой бизнес. "Банк "Открытие" предлагает прокачать цифровые навыки с использованием возможностей онлайн образовательной платформы openacademy, где предприниматели не только объединяются в бизнес-сообщество непринимателей, но и получают актуальную и полезную информацию, различные обучающие программы и многое другое", — отметила она.
Темой диалога Надии Черкасовой и главы Удмуртской Республики Александра Бречалова стала реакция регионального бизнеса и властей на вызовы коронакризиса и бизнес-технологии, которые помогают компаниям МСБ адаптироваться к новой реальности.
"Есть такая фраза "любой кризис — это время возможностей". Я горжусь тем, что бизнес Удмуртии подтвердил эту аксиому. Большинство предпринимателей смогли адаптироваться к ситуации и перешли в "онлайн" не только с точки зрения коммуникаций, но и перевода бизнеса в цифровой формат. Однако, при всем желании, оперативно поменять бизнес-модель достаточно сложно, и наша задача была поддержать предпринимателей в этих непростых условиях. Мы сделали упор на наши акселерационные программы. И это не просто прикладные знания, это конкретные цифры. Например, некоторые участники бизнес-акселератора увеличили выручку на 150%. Когда в 2020 году отменили самые крупные экономические форумы, мы сделали "Удмуртия Calling", где произошли конкретные продажи. На 2021 год и даже на 2022 год мы планируем не только оффлайн, но и онлайн-мероприятия, потому что это очень успешный формат. Поэтому, когда ты обращаешься к предпринимателям — все изменилось, давайте меняйтесь, — надо самим задать пример", — отметил Александр Бречалов.
Александр Лупов, директор компании "Сармат", рассказал о пользе бизнес-акселератора для ведения бизнеса, знакомстве с коллегами по другим бизнесам и получении новых полезных навыков, которые позволили компании в разы увеличить финансовые показатели за год.
Денис Гиззатов, руководитель компании "Арома" по производству кофе и чая, рассказал о том, как бизнес-акселератор научил их экспортировать свою продукцию.
Алексей Худяков, директор компании ТSPROF ("Техностудия профиль") по изготовлению станков для профессиональной заточки ножей рассказал историю развития своей компании. Продукция компании идет в 86 стран мира. Худяков рассказал, как компания использует интернет-каналы продаж и логистические цепочки для поставки товаров на зарубежные рынки, о продаже через Amazon и eBay, собственную сеть и свой интернет-магазин. Благодаря этому небольшая ижевская компания стала известна по всему миру.
Анна Клейменова, заместитель директора по развитию Wildberries, рассказала о том, как крупнейший онлайн-ритейлер России, работающий на рынках десяти стран, реагировал на запросы бизнеса во время пандемии. В частности, был упрощен процесс регистрации новых поставщиков, автоматизирован документооборот, в регионах были запущены новые сортировочные центры, чтобы предприниматели могли сократить свои логистические расходы и ускорить доставку товаров. Внедрена новая модель продаж товаров со склада поставщиков, благодаря которой предприниматели могут значительно расширить ассортимент своих товаров на Wildberries и не "замораживать" товарные остатки на складах. Анна Клейменова дала советы предпринимателям по продвижению товаров в маркетплейсах.
О своем бизнес-опыте взаимодействия с Wildberries рассказал сооснователь, исполнительный директоркомпании АNNALIZZA Иван Чечкин. По его словам, компании пришлось сократить свою розничную сеть на 70% из-за закрытия торговых центров на карантин. Оказавшись в ситуации полной неопределенности, компания переключилась на продажи через Wildberries. Спустя год компания является крупнейшим поставщиком маркетплейса в Удмуртии и входит в топ 500 компаний-поставщиков Wildberries в России. Чечкин отметил, что его бизнесу помогло полное изменение подхода к производству и способность каждого сотрудника быстро и постоянно обучаться новым навыкам в рамках требований цифровой экономики. Он также рассказал о том, как быстро увеличить продажи через онлайн-каналы и о наиболее типичных ошибках во взаимодействии компаний с маркетплейсами.
Участники форума узнали интересный кейс ижевской тату-студии "KURBATOV TATTOO" Вячеслава Курбатов, которой помогли прокачаться эксперты из ВКонтакте c помощью настройки рекламы, чат-ботов, создания специального сообщества и других инструментов. С момента запуска страницы ВКонтакте количество клиентов тату-студии увеличилось в 240 раз. О том, как это происходило, Курбатов рассказал вместе с Digital-евангелистом ВКонтакте Вячеславом Прохоровым.
Социальные сети — не только отличный инструмент для продвижения, это возможность увеличивать узнаваемость бренда. О том, как без рекламы набрать 500 тысяч подписчиков в TikTok рассказал генеральный директор ювелирной студии RishArt Михаил Мягков из Ногинска. В 2020 году TikTok запустил TikTok for Business. На одной платформе были собраны рекламные инструменты, которые позволяют компаниям разного размера создавать креативный контент, вдохновлять других и взаимодействовать с сообществом платформы. Также была запущена программа для предпринимателей #ПокажиСвойБизнес в рамках глобальной кампании Back to Business. Владельцы малого и среднего бизнеса могли снять короткие ролики о своем деле, в креативном формате рассказать о нем и выиграть бюджет для рекламы на платформе. Одним из победителей проекта стал Михаил Мягков.
В TikTok можно создать личный бренд для себя, своего бизнеса быстро и качественно. Один из примеров, о котором шла речь на форуме — оригинальный аккаунт "Дневник Удмуртки", который рассказывает о культуре и уникальной природе Удмуртии, способствуя таким образом развитию событийного туризма в регионе. Кроме того, создатель аккаунта задействована в проекте "Супер Удмуртия", где вместе с командой снимает обзоры достопримечательностей республики.
Затем участники бизнес-форума перенеслись в далекий Сан-Франциско. Самый молодой в аэрокосмической индустрии вице-президент и основатель первого в мире маркетплейса спутниковых данных Катерина Ленгольд. Она на примере организации собственной жизни рассказала, как за трехнедельный спринт, фокусируясь на узком круге задач, правильно ставить цели в бизнесе, личном развитии, социальной сфере и карьере, и как их добиваться. О том, как важно не бояться перемен, действовать и не сдаваться. "Решение меняться предполагает принятие неизбежных неудач", — отметила Ленгольд. — Но только способность меняться и не сдаваться при первых неудачах может привести к успеху.
Трансляция бизнес-шоу велась через социальные сети банка в YouTube, Facebook, ВКонтакте и через Youtube-канал Корпорации развития Удмуртской Республики.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.