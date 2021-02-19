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В художественном музее откроется выставка "Передовой отряд. 100 лет авангарда в Самаре"

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 26 февраля, в мраморном зале Самарского художественного музея в рамках проекта "Новые "реализмы" откроется выставка "Передовой отряд. 100 лет авангарда в Самаре".

Выставка "Передовой отряд" — совместное исследование филиала Третьяковской галереи и Самарского художественного музея. Ее целью было обращение к истокам нового художественного языка, впервые пришедшего в город после Октябрьской революции. 

Выставка представляет собой целостный архитектурный проект, полностью преобразующий мраморный зал музея. Всего на выставке представлено 60 произведений из коллекций Государственной Третьяковской галереи, Самарского художественного музея и частных собраний.

Первая часть экспозиции, "Музей-мечта", воспроизводит неосуществленный проект первого в Самаре музея современного искусства по типу Музея живописной культуры (МЖК), работавшего с 1919 по 1929 г. в Москве и ставшего первым в мире музеем современного искусства под руководством Василия Кандинского, Казимира Малевича, Александра Родченко и других.

Вторая часть экспозиции, "Новая фигуративность", посвящена творчеству художников, работавших в Самаре в 1919–1921 годах: Самуила Адливанкина, Николая Попова, Георгия Ряжского, впоследствии образовавших группу "НОЖ" в Москве. Именно в Самаре были заложены основные художественные принципы этой группы, совпадающие с магистральными поисками эпохи двадцатых — возвращению в искусство человека с его живыми эмоциями, но уже как коллективного субъекта в контексте сюжетов и образов, призванных воздействовать на широкие народные массы. Путь этих художников воспроизводит самый драматичный сюжет эпохи — превращение идеалов авангарда 1910-х в соцреалистическую доктрину 1930-1950-х годов.

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