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Футбол Спорт

"Акрон" досрочно расторг контракт с Марксом Лениным

ТОЛЬЯТТИ. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Бразильский полузащитник Маркс Ленин Дос Сантос Гонсалвес, принявший участие в турецких сборах "Акрона", не смог убедить тренерский штаб и руководство клуба в своей готовности тренироваться с командой, сообщает пресс-служба клуба.

Футболист прибыл в расположение клуба в неважной физической форме и не прошел углубленное медицинское обследование. Контракт с футболистом был прекращен досрочно.

"Конечно, мы надеялись на совсем другое развитие событий. Футболист, наконец, присоединился к команде после решения ряда юридических вопросов и должен был пройти финальное обследование, результаты которого должны были активировать действие контракта. К сожалению, физическое состояние и проблемы со здоровьем не позволили ему это сделать. Маркс — хороший парень, но на данный момент ему нужно заняться собой, что он и сам прекрасно понимает", — резюмировал директор ФК "Акрон" Иван Киреев.

Сам игрок напоследок обратился к болельщикам клуба: "Вынужден сообщить Вам о своем уходе из клуба. Решение было принято мной, потому что я не был физически готов играть за клуб. Хочу вернуться, привести себя в порядок и лучше подготовиться. Надеюсь, что еще вернусь. Всем спасибо и удачи!".

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