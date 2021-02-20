Москвича объявили в розыск из-за кражи более чем миллиона рублей у жителя Самарской области

Полицейские из Самарской области разыскивают неоднократно судимого 42-летнего москвича по подозрению в краже.

По версии регионального ГУ МВД, Ренат Жемальдинов 26 августа 2020 г. обокрал своего знакомого в Сызранском районе. Ущерб составил 1,7 млн рублей.

Подозреваемый объявлен в федеральный розыск.

предоставлено ГУ МВД России по Самарской области

Правоохранители просят всех, кто имеет сведения о преступлении, личности и местонахождении разыскиваемого, сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8464) 98-46-02; 8(8464) 35-58-50, 112.