Во флагманском офисе Открытие Private Banking выставлена одна из самых известных фотографий в мире "Афганская девочка"

Подразделение банка "Открытие" по работе с состоятельными клиентами экспонирует в своем флагманском офисе отпечаток фотографии "Афганская девочка" с подписью автора. Фото предоставлено партнером банка — фондом Maximilian Art Foundation.
Снимок Шарбат Гулы — афганской девочки из пуштунской семьи — был сделан фотографом Стивом МакКарри в 1984 году в лагере для беженцев в Пакистане. Случайно сделанная фотография попала на обложку журнала National Geographic и стала одной из самый узнаваемых в истории. Снимок сравнивали с портретом Моны Лизы, а самой Шарбат Гуле посвящали стихи и музыкальные композиции.
При этом имя героини фотографии не было известно до 2002 года, когда команда National Geographic во главе с МакКарри нашла Шарбат Гулу в отдаленной части Афганистана. После этого ее снимки снова появились в журнале.
Клиенты Открытие Private Banking могут увидеть и приобрести авторский принт с личной подписью Стива МакКарри и сертификатом его студии в офисе банка на Остоженке.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.