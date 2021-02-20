Во флагманском офисе Открытие Private Banking выставлена одна из самых известных фотографий в мире "Афганская девочка"

Подразделение банка "Открытие" по работе с состоятельными клиентами экспонирует в своем флагманском офисе отпечаток фотографии "Афганская девочка" с подписью автора. Фото предоставлено партнером банка — фондом Maximilian Art Foundation.

Снимок Шарбат Гулы — афганской девочки из пуштунской семьи — был сделан фотографом Стивом МакКарри в 1984 году в лагере для беженцев в Пакистане. Случайно сделанная фотография попала на обложку журнала National Geographic и стала одной из самый узнаваемых в истории. Снимок сравнивали с портретом Моны Лизы, а самой Шарбат Гуле посвящали стихи и музыкальные композиции.

При этом имя героини фотографии не было известно до 2002 года, когда команда National Geographic во главе с МакКарри нашла Шарбат Гулу в отдаленной части Афганистана. После этого ее снимки снова появились в журнале.

Клиенты Открытие Private Banking могут увидеть и приобрести авторский принт с личной подписью Стива МакКарри и сертификатом его студии в офисе банка на Остоженке.