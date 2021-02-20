САТОБ приглашает 17 марта на "Любовный напиток" Доницетти

В САТОБ продолжаются премьерные показы оперы "Любовный напиток" Гаэтано Доницетти в постановке Марины Шапкиной. 17 марта самарские зрители смогут увидеть третий премьерный показ оперы, впервые представленной публике 27 ноября 2020 года.

В постановке принимали участие: музыкальный руководитель Евгений Хохлов, дирижер Алексей Ньяга, режиссер Марина Шапкина, художник Елена Соловьева, хормейстер Максим Пожидаев, балетмейстер Владимир Шачнев.

Опера "Любовный напиток" одна из самых популярных в мире. Она была написана Доницетти всего за две недели. В основе сюжета история про строптивую Адину и влюбленного в нее робкого Неморино, готового отдать любые деньги за "любовный напиток" доктора-прохиндея Дулькамара. Впервые опера была представлена зрителям в 1832 году в Милане. Абсолютную популярность приобрел, так называемый "Романс Неморино", известный каждому, кто хотя бы чуть-чуть знаком с классической музыкой.

Свое видение шедевра Доницетти самарским зрителям представит режиссер Марина Шапкина, на счету которой такие работы в САТОБ, как "Кошкин дом" П. Вальдгардта, "Ай да Балда" Б. Кравченко, "Кармен" Ж. Бизе, "Мне было под Берлином 22", "Богема" Дж. Пуччини (2018), Carmina Burana К. Орфа (2020).

Билеты можно приобрести в кассе театра и на сайте. Цена билетов — от 200 до 1600 рублей.