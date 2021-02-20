Дмитрий Азаров и Сергей Аракелов обсудили футбол, речпорт и развитие территории у "Самара-Арены"

В ходе рабочей командировки в Москву губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с председателем Совета директоров АО КБ "Солидарность" Сергеем Аракеловым.

Стороны обсудили сотрудничество банка и регионального правительства. В том числе — перспективы возможного участия "Солидарности" в стратегически важных проектах, таких, как развитие территории, прилегающей к стадиону "Самара-Арена", и софинансирование проекта строительства нового речного порта.

Также на встрече обсуждались вопросы развития и реформирования футбольного клуба "Крылья Советов". Напомним, что Сергей Аракелов является председателем Совета директоров клуба.