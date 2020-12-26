В совете директоров "Крыльев" произошли изменения

На состоявшемся заседании совета директоров "Крыльев Советов" был избран новый председатель СД, которым стал Сергей Аракелов, также занимающий пост председателя совета директоров крупнейшего самарского банка "Солидарность".

Также в новый совет директоров клуба вошли: Андрей Прямилов, министр управления финансами Самарской области; Иван Ефанов, руководитель департамента цифровизации (проектного офиса) администрации губернатора Самарской области и Александр Черненко — заместитель руководителя департамента внутренней политики Самарской области — руководитель управления по взаимодействию с муниципальными образованиями департамента внутренней политики Самарской области.

В состав совета директоров ПФК "Крылья Советов" также входят: Сергей Черепанов — министр имущественных отношений Самарской области; Валерьян Панфилов — заслуженный ветеран ПФК "Крылья Советов", мастер спорта СССР; Александр Милеев — председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политике Самарской Губернской Думы; Андрей Кислов, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды Самарской Губернской Думы, член комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской Губернской Думы и Андрей Пашков, адвокат Палаты адвокатов Самарской области.