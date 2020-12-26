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Футбол Спорт

В совете директоров "Крыльев" произошли изменения

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На состоявшемся заседании совета директоров "Крыльев Советов" был избран новый председатель СД, которым стал Сергей Аракелов, также занимающий пост председателя совета директоров крупнейшего самарского банка "Солидарность".

Также в новый совет директоров клуба вошли: Андрей Прямилов, министр управления финансами Самарской области; Иван Ефанов, руководитель департамента цифровизации (проектного офиса) администрации губернатора Самарской области и Александр Черненко — заместитель руководителя департамента внутренней политики Самарской области — руководитель управления по взаимодействию с муниципальными образованиями департамента внутренней политики Самарской области.

В состав совета директоров ПФК "Крылья Советов" также входят: Сергей Черепанов — министр имущественных отношений Самарской области; Валерьян Панфилов — заслуженный ветеран ПФК "Крылья Советов", мастер спорта СССР; Александр Милеев — председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политике Самарской Губернской Думы; Андрей Кислов, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды Самарской Губернской Думы, член комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской Губернской Думы и Андрей Пашков, адвокат Палаты адвокатов Самарской области.

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