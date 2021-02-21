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Преступления Происшествия

Житель Кинельского района стал фигурантом уголовного дела за хранение обреза

КИНЕЛЬ. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Кинельском районе полицейские задержали местного жителя подозреваемого в незаконном изготовлении и хранении оружия, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В ходе личного досмотра у 38-летнего ранее судимого мужчины был обнаружен обрез двуствольного охотничьего ружья "ИЖ-43". Подозреваемый заявил, что якобы нашел ружье в лесу во время прогулки, принес домой и в сарае отпилил часть ствола и приклад.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

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