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ДТП Происшествия

В Кинельском районе водитель КамАЗа съехал в кювет

КИНЕЛЬ. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 20 февраля, в Кинельском районе на 63 км автомобильной дороги "Самара-Бугуруслан" в 15:00 произошло ДТП.

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 61-летний водитель КамАЗа при движении со стороны Бугуруслана в направлении Самары выехал на правую обочину, а затем по ходу движения частично съехал в кювет.

В результате ДТП пострадал водитель, бригадой скорой помощи он был доставлен в медицинское учреждение и госпитализирован.

По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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