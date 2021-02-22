Пожар в мебельном цехе в Тольятти ликвидирован

В воскресенье, 21 февраля, в 23:22 был ликвидирован пожар в одноэтажном цехе по производству мебели на ул. Мичурина, 24 "а" в Центральном районе Тольятти, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, что сообщение о данном пожаре поступило в чрезвычайные службы 21 февраля в 19:49. Сначала площадь возгорания составляла 250 кв. м, потом увеличилась до 500.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности — "№ 2". Борьбу с огнем вели 82 человека. В 22:54 им удалось локализовать пожар, а потом ликвидировать открытое горение.

Как ранее сообщали в региональном управлении МЧС России, погибших, пострадавших и эвакуированных нет.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.