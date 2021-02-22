В Ставропольском районе был задержан пьяный водитель с поддельными документами

Инспекторы ДПС в Ставропольском районе на стационарном посту остановили Mitsubishi Lancer для проверки документов. За рулем оказался пьяный водитель с поддельным удостоверением.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, за рулем иномарки находился 34-летний мужчина. Водительское удостоверение, которое вызвало у правоохранителей сомнение в подлинности, было направлено на экспертизу в экспертно-криминалистический отдел ОМВД России по Ставропольскому району. По результатам исследования установлено несоответствие требованиям, предъявляемым к данному виду документов.

Также сотрудники предложили пройти медицинское освидетельствование, но мужчина от прохождения процедуры отказался. Нарушитель от управления автомобилем был отстранен и доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а автомобиль помещен на специализированную стоянку.

По информации оперативников, подозреваемый — уроженец Хабаровского края. При установлении личности водителя выяснилось, что в сентябре 2019 года водитель был лишен права управления транспортными средствами на срок 1,5 года.

В настоящее время в отношении подозреваемого отделом дознания ОМВД России по Ставропольскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных по ч.3 ст. 327 УК РФ "Использование заведомо подложного документа" и ст. 264.1 УК РФ "Управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения...".