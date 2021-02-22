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Преступления Происшествия

Полиция Новокуйбышевска задержала мужчину за разбойные нападения на магазины

САМАРА. 22 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В течение двух часов в отдел полиции ОМВД России по Новокуйбышевску за помощью обратились трое работников разных торговых компаний города.

Сотрудники магазинов сообщили об идентичных происшествиях: на требование оплатить алкогольную продукцию "покупатель" вынимал из внутреннего кармана предмет, похожий на нож и, угрожая жизни и здоровью продавцов, скрывался с товаром в неизвестном направлении.

На местах происшествий полицейские установили и опросили очевидцев, изъяли видео с камер наблюдения. Проанализировав полученную информацию, полицейские предположили, что преступления мог совершать один и тот же злоумышленник. Ориентировку с приметами подозреваемого незамедлительно довели всем наружным службам и патрульным экипажам полиции.

Осуществляя патрулирование улиц Новокуйбышевска, сотрудники патрульно-постовой службы обратили внимание на мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. Соблюдая меры предосторожности, полицейские задержали подозреваемого. При наружном досмотре в присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили и изъяли у мужчины нож.

По данным сотрудников полиции, задержанный — 44-летний житель Самары, безработный, ранее судим за грабеж и разбой.

В ходе опроса мужчина признал вину в содеянном и пояснил, что приехал в Новокуйбышевск к своим знакомым в гости. С ними и распил похищенный алкоголь, после чего его задержали полицейские.

Следственным отделом ОМВД России по Новокуйбышевску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

По ходатайству органов следствия, судом задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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