Пропавший в Безенчукском районе мальчик вышел на связь

Ребенок, пропавший в Безенчукском районе, найден — мальчик сам вышел на связь, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Как ранее сообщал Волга Ньюс, несовершеннолетний 21 февраля ушел из дома, расположенного на территории станции Звезда Безенчукского района и его местонахождение было неизвестно.

Ориентировка с приметами мальчика была разослана всем наружным службам полиции, территориальным органам внутренних дел, а также направлена в соседние регионы, опубликована в СМИ и сети Интернет.

Полицейские провели подворовый обход местного частного сектора. Проверке были подвергнуты крупные торговые центры, вокзалы Самары и Безенчука, опрошены родные, близкие, одноклассники разыскиваемого.

В девятом часу вечера 22 февраля мальчик самостоятельно вышел на связь. Как рассказал полицейским ребенок, все это время он находился в Самаре, куда добрался на электричке. Несовершеннолетний пояснил, что решил погулять, а телефон он периодически отключал из-за экономии зарядки. Ночевал школьник у своего знакомого в Самаре.

Как выяснили полицейские, никаких противоправных действий в отношении мальчика не совершалось. Инспектором по делам несовершеннолетних была проведена профилактическая беседа со школьником и его родителями. В настоящее ребенок находится дома.