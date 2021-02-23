Мужчина украл пистолет и патроны, избив металлической палкой бывшего коллегу

В Самарской области в суд направлено дело по обвинению экс-сотрудника частной охранной организации в незаконном обороте оружия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Из материалов уголовного дела следует, что 38-летний житель Самары в апреле 2020 года, зная, что сотрудники одной из частных охранных организаций вооружены огнестрельным оружием и комплектом боеприпасов к нему, разработал план по завладению пистолетом и патронами.

"Сотрудники полиции собрали свидетельства того, что обвиняемый дважды посещал офис организации, расположенный на ул. Средне-Садовая областного центра: 6 апреля 2020 года — для уточнения наличия установленных камер видеонаблюдения и путей отхода с места происшествия, и на следующий день, непосредственно для совершения преступления. Следствие полагает, что мужчина нанес металлической палкой по голове бывшего коллеги не менее четырех ударов, после чего убедившись, что последний находится без сознания и не может оказать сопротивление, похитил из кобуры пистолет ИЖ-71 калибра 9×17 и два магазина с 16-ю патронами к нему", пояснили в полиции.

Фигурант задержан сотрудниками полиции 16 апреля прошлого года. Он незаконно носил и хранил дома в Самаре похищенные ранее огнестрельное оружие и боеприпасы, которые изъяли при проведении обыска.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Советского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре в отношении него возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение оружия с применением насилия, опасного для жизни или здоровья) и ст. 222 УК РФ (незаконные хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов), которые в последующем соединены в одно производство.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.