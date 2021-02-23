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Преступления Происшествия

Житель Похвистнево хранил марихуану в шоколадном яйце

ПОХВИСТНЕВО. 23 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Похвистнево полицейские обнаружили и изъяли марихуану у местного жителя, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудникам отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России "Похвистневский" поступила оперативная информация о том, что 42-летний житель села Малый Толкай Похвистневского района хранит у себя дома наркотическое вещество.

Полицейские в присутствии понятых провели осмотр его жилища. В котельной комнате в шкафу было обнаружена и изъята капсула из-под шоколадного яйца, внутри которого находилось вещество растительного происхождения. По результатам проведенного исследования выяснилось, что изъятым является наркотическое средство марихуана — общей массой около 6 грамм.

По данным правоохранителей, задержанный ранее неоднократно привлекался за имущественные преступления. Мужчина в ходе опроса пояснил полицейским, что весной прошлого года увидел дикорастущее растение конопля, нарвал его части, измельчил, высушил и стал хранить для личного употребления, без цели сбыта.

В отношении подозреваемого отделением дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов...".

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Гид потребителя

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