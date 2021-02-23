16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Где в Самарской области заболели коронавирусом 283 человека Еще 283 человека заразились коронавирусом в Самарской области, погибло пятеро Число заболевших в Самарской области за сутки почти сравнялось с числом выздоровевших В Самарской области за сутки 287 человек заболели коронавирусом Николай Ренц призвал жителей Самарской области продолжать соблюдать меры безопасности

Здравоохранение Общество

Где в Самарской области заболели коронавирусом 283 человека

САМАРА. 23 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 33
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В регионе за последние сутки большая часть заболевших коронавирусом зарегистрирована в Самаре — 86 человек.

Второе место у Тольятти — там выявлен 71 заболевший. 13 человек зарегистрировано в Сызрани, 11 — в Кинель-Черкасском районе и в Новокуйбышевске. По 10 заразившихся — в Чапаевске и в Красноярском районе.

Восемь заболевших в Приволжском районе, семь — в Отрадном, по 5 — в Жигулевске, Кинеле, Похвистнево и в Ставропольском районе. По четыре — в Безенчукском и Волжском районах, по три — в Сызранском и Пестравском районах, по два — в Большечерниговском, Сергиевском, Челно-Вершинском, Шенталинском, Кинельском, Кошкинском, Камышлинском, Богатовском, Елховском и Похвистневском районах.

По одному выявленному больному — в Борском и Исаклинском районах.

Напомним, всего за сутки еще 283 человека заразились коронавирусом в Самарской области.

252 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 31 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Скончались 905 человек (нарастающим итогом), в том числе пятеро погибших за последние сутки:   женщины 82 и 65 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем; мужчина 72 лет, страдавший заболеванием эндокринной системы; мужчина и женщина 74 и 79 лет с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28