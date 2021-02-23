В Самарской области школьникам могут отменить занятия из-за морозов

Министерство образования и науки Самарской области информирует о проведении занятий в период морозов.

При понижении температуры воздуха руководителями общеобразовательных организаций принимается решение об отмене очных учебных занятий в школе:

ниже -25°С — для обучающихся с 1 по 4 классов;

ниже -27°С — с 1 по 8 классы;

ниже -30°С — с 1 по 11 классы.

В случае отмены очных занятий образовательное учреждение организует дистанционное обучение.

Школа при этом продолжит работать по режиму, а с учениками, пришедшими в общеобразовательную организацию в день отмены занятий, организуется проведение уроков и режим питания.

Напомним, решение об отмене занятий в общеобразовательных организациях принимается директором на основании прогноза низких температур атмосферного воздуха, а также тенденций к изменениям метеоусловий.

По прогнозам синоптиков, ночью и утром 24 февраля ожидаются минимальные температуры воздуха -30 -35°С, местами до -37 -39°С.

При таких погодных условиях родители вправе самостоятельно принять решение о посещении ребенком школы по причине морозов и проинформировать классного руководителя, сообщает департамент образования Самары.