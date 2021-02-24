"Акрон" подписал двух футболистов

Тольяттинский клуб "Акрон" подписал 30-летнего защитника Никиту Чичерина и 20-летнего полузащитника Антона Килина.

Чичерин является воспитанником академии московского "Динамо". В элитном дивизионе страны Чичерин защищал цвета "Динамо", нижегородской "Волги", самарских "Крыльев Советов" и "Тамбова", в общей сложности сыграв в главном по значимости турнире российского футбола в 71 матче.

В Олимп-ФНЛ Никита провел пять сезонов: 128 матчей в совокупности — за "Химки", "Сибирь", "Томь", "Салахин" и красноярский "Енисей".

Как и в предыдущих клубах, в "Акроне" Никита Чичерин взял себе 44-й номер.

Килин является воспитанником ижевского и тольяттинского футбола. Игрок прошел через структуру "Академии футбола имени Юрия Коноплева", на старте своей профессиональной карьеры выступал за команды академии во втором дивизионе ("Крылья Советов-СОК", "Тольятти" и "Академия"). Затем Антон на два года перебрался в "Челябинск", а уже по итогам сезона 2013/14 вместе с "Уфой" пробился в Премьер-лигу.

В послужном списке Килина были также "КАМАЗ" из Набережных Челнов и "Луч-Энергия" из Владивостока. Последние четыре сезона Антон выступал за "Тамбов", в составе которого провел 46 матчей в Олимп-ФНЛ и 38 матчей в Тинькофф-РПЛ, дважды отличившись в каждом из турниров.

В составе "Акрона" Антон будет играть под 18-м номером.