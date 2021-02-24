Банк "Открытие" предоставил мезонинное финансирование компании Whoosh

Банк "Открытие" завершил сделку по предоставлению мезонинного финансирования технологичной компании Whoosh сектора кикшеринга (аренда электросамокатов) в размере более 1 млрд рублей.

В результате сделки "Открытие" стал основным кредитующим банком компании. Whoosh — технологический стартап. Компания разрабатывает платформу микромобильности, которая позволяет управлять процессами и оказывать услуги в сфере шеринга средств индивидуальной мобильности, закрывающих потребность транспорта последней мили. На данный момент компания управляет одноименным шерингом (сервис краткосрочной аренды электросамокатов) Whoosh.

Екатерина Чиркова, старший вице-президент банка "Открытие", директор департамента по работе с корпоративными клиентами: "Мы рады выступить основным финансирующим банком для целей масштабирования инновационного бизнеса компании Whoosh. Желаем успехов и реализации поставленных амбициозных целей. Уверены, что цели будут достигнуты, а планы реализованы".

Дмитрий Чуйко, основатель Whoosh: "Для нас это важный новый шаг к более динамичному и инновационному развитию, позволяющий масштабировать бизнес компании и упрочить лидирующие позиции".

Тимур Хамраев, вице-президент банка "Открытие", генеральный директор "Открытие Капитал": "Для нас это знаковая сделка мезонинного финансирования в инновационном секторе. Мы очень рады сотрудничеству, и рады инвестировать в динамично развивающуюся компанию с профессиональной командой, которая улучшает качество жизни в большом городе и желаем им больших успехов".