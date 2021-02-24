В Самаре пройдет весенний маркет продукции самозанятых

Дмитрий Богданов пригласил жителей региона посетить ярмарку продукции самозанятых, которая состоится в преддверии весеннего праздника, 6 марта, в Самаре, на площадке галереи "Формограмма" (ул. Молодогвардейская, 80). В этот день участники маркета будут ждать посетителей с 11 до 20 часов.

В Самарской области благодаря реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" создаются все условия для комфортного ведения бизнеса.

Весенний маркет станет для самозанятых отличной возможностью представить свою продукцию широкой аудитории и найти новых клиентов. Гости праздника смогут приобрести подарки и уникальные товары ручной работы. Организаторами события стали министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и команда проекта "Мой Бизнес 63". Разработку мер поддержки самозанятых лично курирует министр Дмитрий Богданов.

"В этом году мы продолжим активно поддерживать самозанятых граждан. И первый, весенний маркет продукции пользователей специального налогового режима станет неким стартом этой работы, — отметил глава областного минэкономразвития. — Кроме того, мы будем проводить для самозанятых образовательные программы, продолжим консультировать по вопросам регистрации и ведения деятельности, а в скором времени представим обновленные комплексы услуг. Это позволяет нам "выводить из тени" и вовлекать в легальное предпринимательство все больше жителей региона, создающих изделия ручной работы, оказывающих услуги репетитора, няни, сдающих в аренду недвижимость и занятых во многих других сферах. Сегодня в Самарской области зарегистрировано уже более 45 тысяч самозанятых граждан".

В маркете примут участие самозанятые, зарегистрированные в Самарской области, создающие сувениры, продукцию для красоты и здорового образа жизни, продукты питания со сроком хранения более 72 часов. Все они пройдут отбор конкурсной комиссии, в которую войдут представители регионального минэкономразвития и команды "Мой бизнес 63". Список участников будет опубликован 26 февраля на mybiz63.ru.

Напомним, что первая региональная ярмарка для самозанятых состоялась в декабре 2020 года. Событие вызвало большой интерес: более 300 гостей пришли познакомиться с самыми интересными и яркими проектами тех, кто самостоятельно ведет свое дело и производит уникальный продукт.