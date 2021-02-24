Акционеры ВТБ выберут новый состав Консультационного совета

Банк ВТБ запускает процедуру выборов нового состава Консультационного совета акционеров (КСА) — независимого экспертно-консультативного объединения миноритариев, успешно функционирующего в системе корпоративного управления ВТБ с 2009 года. Выборы проводятся в связи с истечением четырехлетнего срока полномочий действующего состава.

Выдвинуть свою кандидатуру в новый состав КСА сможет любой акционер ВТБ старше 21 года, являющийся держателем акций ВТБ по состоянию на конец операционного дня 1 марта 2021 года. Информация о порядке выдвижения и специальный раздел, посвящённый избранию Консультационного совета акционеров, появятся на сайте ВТБ 15 марта 2021 года.

Голосование пройдёт в марте–июне 2021 года в несколько этапов. С 15 марта в течение месяца банк будет принимать анкеты от акционеров, желающих войти в новый состав КСА. Далее, в период с 16 по 30 апреля, экспертное жюри проанализирует все поступившие заявки и сформирует шорт-лист кандидатов. В состав жюри войдут независимые эксперты рынка и представители ВТБ, которые оценят профессиональные навыки и опыт кандидатов, а также их предложения по направлениям работы совета акционеров.

С 1 мая по 14 июня акционеры банка смогут принять участие в открытом голосовании за кандидатов в новый состав КСА. Голоса будут приниматься как от физических, так и от юридических лиц, при этом у каждого акционера, независимо от размера пакета акций, будет всего 12 голосов — по числу мест в Консультационном совете. Голосование будет проводиться на сайте ВТБ, в мобильном приложении "Акционер ВТБ" и в личном кабинете акционера на сайте АО ВТБ Регистратор. ВТБ обеспечит максимальную прозрачность голосования: промежуточные результаты будут публиковаться ежедневно по будним дням. Подсчёт голосов осуществит реестродержатель банка — ВТБ Регистратор.

Председатель Консультационного совета ВТБ, член Наблюдательного совета банка Игорь Репин отметил: "За 12 лет своей успешной работы Консультационный совет реализовал множество значимых проектов, являясь ярким примером эффективной системы взаимодействия с акционерами одного из крупнейших эмитентов. За последний год количество акционеров ВТБ увеличилось в 2,5 раза до 343 тысяч лиц, и это, безусловно, делает работу Совета еще более важной и ответственной. Надеемся, что новый состав КСА сможет достойно продолжить реализацию наших инициатив, направленных на повышение инвестиционной привлекательности акций ВТБ и развитие бизнеса банка в интересах его акционеров и клиентов".