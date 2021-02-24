Губернатор поручил усилить работу по выявлению и профилактике коррупции

В среду, 24 февраля, губернатор Дмитрий Азаров провел заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Самарской области.

Открывая заседание, губернатор напомнил, что президент страны Владимир Путин нацеливает всех на системную бескомпромиссную борьбу с коррупцией. При этом главным критерием эффективности должна стать неотвратимость наказания.

"Внимательный анализ ситуации в сфере противодействия коррупции показывает, что работы здесь еще очень много", — подчеркнул глава региона.

Из года в год сокращается число нарушений, связанных с предоставлением недостоверных сведений о доходах и расходах. Стали жестче и наказывать — в частности, в 2020 году 12 чиновников разных уровней власти лишены должностей с формулировкой "в связи с утратой доверия".

"Оценивая динамику работы органов власти по обеспечению представления служащими полных и достоверных сведений о доходах, отмечается положительная тенденция, о чем свидетельствует уменьшение количества проверок. Департаментом правопорядка в прошлом году проведены проверки в отношении 39 служащих, а 2019 — было 56. И в настоящее время к различным видам дисциплинарной ответственности привлечены 31 человек", — отметила руководитель управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области Наталья Прокофьева.

Отдельное внимание уделяется анализу сведений о доходах, представленных лицами, занимающими муниципальные должности. По итогам прошлого года 13 депутатов были привлечены к разным видам дисциплинарной ответственности в связи с непредоставлением сведений о доходах, еще 3 человека сложили полномочия по собственному желанию, в отношении 6 депутатов принято решение о сложении полномочий в связи с утратой доверия.

В прошлом году в органах региональной и муниципальной власти допущено 24 случая конфликта интересов. В отношении 16 служащих применены различные меры дисциплинарной ответственности, приняты меры к предотвращению или урегулированию ситуации. При этом 5 человек были уволены в связи с утратой доверия. Среди них и те, кто конфликт интересов пытался решить с помощью денежного вознаграждения.

Наталья Прокофьева в качестве примера привела Железнодорожный район Самары, где в прошлом году было зафиксировано 2 факта получения и дачи взятки муниципальным служащим. Эти сотрудники уволены в связи с утратой доверия, возбуждены уголовные дела.

"Не с лучшей стороны сегодня прозвучал район. Предстоит большая работа над ошибками. Прошу, чтобы глава города тоже подключилась к этой работе, но в первую очередь, — департамент по вопросам правопорядка", — поручил губернатор.

Особое внимание соблюдению служащими установленных запретов и ограничений. В прошлом году всего в органах власти допущено 17 фактов нарушений. 15 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 1 человек уволен в связи с утратой доверия.

Для того, чтобы не допускать нарушений, сотрудники регионального департамента правопорядка проводят профилактические семинары для государственных и муниципальных служащих. В прошлом году было проведено около 30 встреч.

"У нас есть определенный прогресс по сравнению с 2019 годом по разным направлениям. Но работы еще очень много. Самое главное — это неотвратимость наказания, четкое исполнение тех решений, которые мы с вами вместе утверждаем на заседаниях комиссии. Неприкасаемых у нас нет", — резюмировал Дмитрий Азаров.