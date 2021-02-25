В Безенчукском районе отремонтируют 13 км дороги

Министерство транспорта объявило о поиске подрядчика, который отремонтируется дорогу Безенчук – Александровка – Верхнепечерское на участке км 11+000 – км 24+000, расположенную в Безенчукском районе.

За 293,2 млн рублей победитель торгов должен будет отремонтировать 13,65 км двухполосной дороги с шириной земляного полотна в 10 метров.

Согласно графику, с 1 апреля начнется подготовка территории, с 15 мая — земляные работы. В начале июня на площади 96,6 тыс. кв метров подрядчик начнет укладывать дорожную одежду, а затем установит искусственные сооружения, соорудить пересечения и примыкания. Всего нужно установить 161 дорожный знак и столько же стоек, более 1 км — барьерного ограждения. С августа и до конца сентября запланированы укрепительные работы.

Окончание работ запланировано на 1 октября 2021 г.