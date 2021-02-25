В Большеглушицком районе отремонтируют дорогу и два моста

Министерство транспорта объявило конкурс на поиск подрядчика, который отремонтирует дорогу "Большая Глушица – Пестравка" - Березовка – Большая Дергуновка на участке км 0+000 – км 12+337, расположенную в Большеглушицком районе Самарской области.

Планируется, что ремонт, на который выделено 256,6 млн рублей, начнется в апреле текущего года и продлится до 1 октября 2022 года. Речь идет о двухполосном участке длиной 12,3 км.

На 2021 год запланирована подготовка территории. Основные работы, включая ремонт мостов через реку Березовка (560 кв. м) и через реку Большой Иргиз (891 кв. м), пройдут с 15 мая 2022 г.