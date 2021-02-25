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Россельхозбанк: каждый второй рубль на сезонные работы выдан по льготной ставке

САМАРА. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В России полным ходом разворачиваются сезонно-полевые работы, значительный объем которых традиционно кредитует Россельхозбанк. При этом банк ежегодно наращивает финансирование. Так, в кризисном 2020 году Россельхозбанк направил аграриям более полутриллиона рублей (502,1 млрд), увеличив объем кредитования на сезонные работы на 31,7% по сравнению с 2019 годом.

"2020 год стал одним из самых сложных в истории нашей страны и всего мира. Мы столкнулись одновременно с двумя мощнейшими кризисами — экономическим и пандемией. И наша задача как опорного банка АПК заключалась в том, чтобы сохранить устойчивость отрасли, важнейшей для страны. Прежде всего, Россельхозбанк обеспечил аграриев средствами для проведения полевых работ. Ведь именно от них зависит то, какие продукты будут есть наши люди и в каком объеме страна обеспечена продовольствием. Мы не только на треть увеличили поддержку сезонных работ в целом, но и удвоили выдачу кредитов по льготной ставке — до 272,2 млрд рублей. Благодаря этой поддержке аграрии даже в кризисном 2020 году показали очень хорошие результаты", — прокомментировал Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.

В 2020 году банк предоставил заемщикам АПК 7 126 кредитов на сезонные работы, что почти на 10% превышает показатель предыдущего периода. Более половины средств предоставлены по льготной ставке. Их доля в структуре выдач увеличилась с 36% в 2019 году до 54% в 2020 году.

Серьезную поддержку получили регионы, традиционно играющие важную роль в обеспечении страны продовольствием. Так, самый крупный объем средств — 76,6 млрд рублей — взяли аграрии Ростовской области. Второе место заняли заемщики Белгородской области (53 млрд рублей), третье — пензенские аграрии (44,3 млрд рублей). В первую пятерку также вошли Воронежская область (31 млрд рублей) и Краснодарский край (26,5 млрд рублей).

В основном средства используются на приобретение ГСМ, семян, удобрений, запчастей, кормов, ветеринарных препаратов, средств санитарии, средств защиты растений.

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