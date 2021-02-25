Главбуха самарского завода обвиняют в присвоении более чем 4 млн рублей

В Кировский районный суд Самары направили уголовное дело бухгалтера ОАО "Завод Продмаш". Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщает прокуратура Самарской области, по версии следствия, главбух с 2014 по 2018 г. завышала суммы зарплат работников в банковских документах. Получив деньги, она исправляла неверные данные, а разницу оставляла себе. Ущерб составил более 4 млн рублей.

Во время следствия женщина полностью признала вину и возместила часть ущерба - более 1,6 млн рублей.