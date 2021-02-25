Закончено следствие по делу бывшего главного оперативника Новокуйбышевска

В Самарской области завершено расследование уголовного дела об убийстве, фигурантом которого являлся бывший главный оперативник Новокуйбышевска.

Уголовное дело возбудили в 2011 г. по ч. 1 ст. 105 УК РФ в связи с исчезновением 40-летнего жителя Новокуйбышевска. Он лечился в стационаре городской больницы, а потом самостоятельно покинул медучреждение и пропал. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Предварительное следствие неоднократно приостанавливали из-за того, что правоохранители не могли никого обвинить.

В марте 2020 г. следствие получило информацию о предполагаемых подозреваемых. Предположительно, не позднее января 2011 г. Сергей Коптелов создал преступную группу, в которую вошли Артем Быков, Антон Бунтовский, Константин Коптелов, Виталий Горецкий и другие. 24 января в районе трикотажной фабрики в Новокуйбышевске Быков и Бунтовский по указанию Сергея Коптелова задушили мужчину 1971 года рождения, а тело сбросили в Волгу.

В марте и июле 2020 г. Бунтовского, Быкова, Горецкого, Сергея Коптелова заключили под стражу, а Константина Коптелова отправили под домашний арест.

В зависимости от роли каждого, им было предъявили обвинение по ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия"), ч. 1 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"), п. "а", "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабеж"), п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"), ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества"), п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору"), ч. 3 ст. 33, п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Организация убийства").

В сентябре 2020 г. по подозрению в подстрекательстве к убийству задержали Игоря Шевяхова, который в 2011 г. являлся первым заместителем начальника - начальником криминальной милиции ОВД по Новокуйбышевску. В 2013 г. Шевяхов был уволен из органов полиции. 2 октября 2020 г. его отправили под стражу.

В региональном СУ СК РФ корреспонденту Волга Ньюс подтвердили, что сейчас расследование уголовного дела об убийстве закончено. Стороны знакомятся с материалами дела, потом его передадут в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.