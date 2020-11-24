Бывший главный оперативник Новокуйбышевска не смог обжаловать продление ареста

В понедельник, 23 ноября, апелляционная инстанция Самарского областного суда оставила без изменения постановление Самарского райсуда о продлении ареста бывшему главному оперативнику новокуйбышевской полиции Игорю Шевяхову до 27 января. Об этом сообщили в суде.

Напомним, Шевяхов до 2013 г. занимал должность начальника криминальной милиции Новокуйбышевска. Он стал фигурантом уголовного дела, возбужденного в 2011 г. СО Новокуйбышевска СК РФ по статье "Убийство". Жертва преступления - 40-летний Валерий Плотников. Он был на стационарном лечении в больнице, ненадолго вышел и не вернулся.

В марте 2020 г. у правоохранителей появились подозреваемые.

"По версии следствия, не позднее января 2011 г. Сергей Коптелов создал преступную группу, в которую вошли Артем Быков, Антон Бунтовский, Константин Коптелов, Виталий Горецкий и другие, - сообщают в СУ СК РФ по Самарской области. - 24 января 2011 г. Быков и Бунтовский в районе трикотажной фабрики в Новокуйбышевске по указанию Коптелова задушили 40-летнего мужчину (Валерия Плотникова), а тело сбросили в Волгу", - рассказывали в региональном управлении СК.

В сентябре 2011 г. по подозрению в подстрекательстве к убийству задержали Игоря Шевяхова. 2 октября Самарский районный суд отправил его под стражу до 26 октября. 22 октября срок ареста Шевяхову продлили до 27 января 2021 года. Следователь указал на необходимость проверить бывшего правоохранителя и на причастность к другим преступлениям. По словам сестры Валерия Плотникова Татьяны, она уже много лет пытается доказать причастность Шевяхова к исчезновению ее брата. Женщина говорит, что брат требовал с Шевяхова долг 2 млн руб. и даже угрожал дать на суде показания о том, что его заставляли подбросить наркотики владельцу нефтебазы Юрию Бочкареву.

Постановление Самарского райсуда от 22 октября о продлении срока ареста Шевяхову обжаловал его адвокат. 23 ноября областной суд оставил постановление суда первой инстанции без изменений.