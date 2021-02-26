В 2021 году ИКАСО планирует проконсультировать более 6 тысяч предпринимателей

Получить консультацию по вопросам регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, узнать о нюансах работы в статусе самозанятого, обратиться за помощью в составлении бизнес-плана, юридической поддержкой в случае проверок контролирующих органов — эти и многие другие услуги физические и юридические лица могут бесплатно получить в Информационно-консалтинговом агентстве Самарской области.

Формирование благоприятного делового климата, создание комфортных условий для развития малого и среднего предпринимательства в регионе курирует министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. "Возможность обратиться за качественной консультацией или услугой позволит предпринимателям принять верное решение, сэкономить время и средства на том или ином этапе своей деятельности. Для самозанятых и потенциальных предпринимателей взаимодействие с ИКАСО — это первый шаг к легальному бизнесу, грамотный старт реализации своего проекта", — пояснил министр.

Работа по оказанию консультативной и другой помощи ведется в регионе в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"На 2021 год запланировано проведение не менее четырех консультационных мероприятий в каждом городском округе и не менее двух в каждом муниципальном районе Самарской области, — рассказала директор ИКАСО Наталья Дейч. — Предполагается, что в 2021 году информационную и консультационную поддержку ГКУ СО "ИКАСО" по вопросам ведения предпринимательской деятельности и в сфере экономики и финансов смогут получить более 6000 субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц".

В перечень услуг Агентства в этом году вошли консультации по ведению предпринимательской деятельности, определению предпринимательского потенциала, по вопросам работы с оnline-сервисами для бизнеса; разработка и предоставление информационных ресурсов и методических материалов; юридические консультации по вопросам регистрации и предпринимательской деятельности, в том числе проведения проверок субъектов МСП, — реализация проекта "Неотложная правовая помощь малому и среднему предпринимательству Самарской области". Также специалисты ИКАСО окажут помощь в составлении бизнес-планов, проконсультируют по ведению бухгалтерского, налогового учета, выбору режима налогообложения для начинающих предпринимателей; обучат основам ведения своего дела, помогут потенциальным самозанятым зарегистрироваться официально.

"Большое внимание мы уделим проведению информационной кампании по популяризации института самозанятых граждан и присвоению субъектам МСП статуса "социальное предприятие". Мы будем рассказывать о мерах господдержки этих категорий предпринимателей", — подчеркнула Наталья Дейч.

Получение консультационных услуг возможно также путем личного обращения в ГКУ СО "ИКАСО" (по предварительной записи по тел. 8 (846) 334-47-00) и посредством обращения на телефон "горячей линии" поддержки предпринимателей 8 (800) 300-63-63.