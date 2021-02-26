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Дорожное строительство Транспорт и связь

"Авиакору" не удалось вернуть деньги за Северное шоссе

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ЗАО "ППСО" АО "Авиакор" не смогло обязать правительство Самарской области принять на баланс Северное шоссе и оплатить строительство дороги. 25 февраля арбитражный суд отказал в иске компании.

Фото: dorinfo.ru

"Авиакор" требовал внести Северное шоссе в Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области. В частности компания хотела передать на баланс минтранса дорогу и сопутствующую инфраструктуру: линию наружного освещения, сети дождевой канализации, тротуары со стороны жилой застройки). Кроме того, истец планировал получить компенсацию расходов на строительство и содержание Северного шоссе в сумме 260,6 млн рублей.

В министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области подтвердили, что спорный объект был построен на деньги "Авиакора". А также добавили, что шоссе является собственностью компании, поэтому она обязана нести бремя содержания своего имущества.

"Кроме того, строительство обозначенной дороги осуществлялось владельцем в отсутствие каких-либо договорных обязательств между Самарской областью и ЗАО "ППСО" АО "Авиакор", что свидетельствует о невозможности возмещения расходов по строительству указанной дороги за счет денежных средств областного бюджета", - пояснили в минтрансе.

Напомним, Северное шоссе - дорога регионального значения между Самарой и поселками Петра Дубрава и Дубовый Гай. Она должна улучшить транспортную доступность населенных пунктов и обеспечить сообщение нового микрорайона с основной сетью дорог.

В 2018 году областное правительство утвердило документацию по строительству второго этапа Северного шоссе. Затем планировка была скорректирована: дорогу "сдвинули" ради строительства школы в Крутых Ключах. Ранее сообщалось, что на второй этап требуется 150 млн рублей.

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