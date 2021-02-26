Малый и средний бизнес сможет взять кредит под 3% на сохранение штата и восстановление деятельности

Правительство РФ по поручению Президента России Владимира Путина запускает новую льготную программу кредитования под 3%, направленную на дальнейшее поддержание занятости и восстановление бизнеса.

"В прошлом году в Самарской области была очень востребована программа льготного кредитования под 2%. Возможностью получить "дешевые деньги" и списать кредит за счет государства тогда воспользовались 7,6 тысяч предпринимателей на общую сумму 11,2 млрд рублей, — поделился итогами работы министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Уверен, что предприятия из пострадавших отраслей также высоко оценят возможности новой программы и будут активно обращаться за льготными средствами на восстановление своего дела и сохранение штата сотрудников".

Банки, участвующие в госпрограмме, начнут принимать заявки с 9 марта. Воспользоваться льготным кредитом смогут предприятия из отраслей, которые еще не восстановились от влияния пандемии и не вернулись к докризисным показателям: сферы общественного питания, культуры, спорта, развлечений, организации мероприятий и туризма.

Срок действия кредита составит 1 год, ставка для представителей малого и среднего предпринимательства — всего 3%, еще 6% банкам выплатит государство. В первые 6 месяцев для заемщика не предусмотрено никаких выплат по основному долгу и процентам. В течение последующих 6 месяцев — кредит необходимо гасить равными долями ежемесячно и выплачивать проценты. Максимальная сумма кредита будет определяться исходя из МРОТ (12 792 рубля) на каждого работника в расчете на 12 месяцев.

Стоит отметить, что микро- и малые предприятия получат доступ к программе по основному или дополнительному кодам ОКВЭД. Средние и крупные предприятия — только по основному. Заявки на участие можно будет подать с 9 марта по 1 июля.

Напомним, что свои меры поддержки малого и среднего бизнеса продолжают действовать и на региональном уровне. По поручению губернатора Дмитрия Азарова Гарантийный фонд Самарской области был докапитализирован на 640 млн рублей.

В 2020 году по антикризисным программам ГФСО выдал 246 микрозаймов на общую сумму 374,2 млн рублей. В этом году фонд уже презентовал три новых микрозайма, по которым можно получить от 500 тысяч до 5 млн рублей, сроком до 2 лет. Эти продукты подходят для бизнеса, действующего более 6 месяцев. Еще две программы касаются начинающих предпринимателей — по ним можно получить до 2 млн рублей. Ставка — до 4,25%.