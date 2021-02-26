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ВТБ выяснил, когда клиенты чаще всего оплачивают услуги ЖКХ

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Количество клиентов, оплачивающих услуги ЖКХ в мобильном приложении и интернет-банке ВТБ Онлайн, за год выросло в 1,6 раза. Большинство пользователей предпочитают совершают коммунальные платежи в середине месяца — 15 числа.

Объем платежей через ВТБ Онлайн активно растет: за год данный показатель вырос более чем на 70% по сравнению с 2019 г. Из них количество платежей за коммунальные услуги увеличилось на 18% — до 1,35 млн, объем операций — на 37%. Наибольшее число платежей за ЖКХ клиенты совершают в будни, максимальное число операций наблюдается с 9 по 23 число, при этом самой популярной датой является 15-е число каждого месяца. Чаще всего операции по оплате услуг ЖКХ совершают женщины — 55% против 45% у мужчин.

У пользователей ВТБ Онлайн появилась возможность оплатить услуги таких поставщиков, как "ПИК-Комфорт", а также основных региональных компаний в Белгородской и Тверской областях, в республиках Карелия, Башкортостан, Татарстан и других регионах России. При отсутствии нужного поставщика услуг клиенты могут оставить заявку на его добавление в приложении ВТБ Онлайн и на сайте.

"Пандемия сфокусировала нашу работу на том, чтобы предоставить клиентам как можно больше сервисов в диджитал-формате. Одной из главных целей стала задача по выводу всех основных поставщиков услуг в ВТБ Онлайн, чтобы наши клиенты могли оплачивать услуги не выходя из дома. Мы более чем в 2 раза увеличили количество поставщиков услуг, доступных в мобильном приложении и интернет-банке ВТБ Онлайн, сейчас их почти 20 тысяч. При этом большая часть поставщиков доступна для оплаты без комиссии", — отметил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Оплатить услуги клиенты ВТБ могут через мобильное приложение или интернет-банк ВТБ Онлайн. В приложении нужно перейти в раздел "Платежи", в подразделе "Оплатить" выбрать нужного поставщика услуг, ввести данные для платежа и нажать кнопку "Оплатить". Также клиенты могут оплатить услуги по QR-коду. В интернет-банке в верхнем меню нужно перейти в "Платежи и переводы", в подразделе "Платежи в регионе" выбрать нужного поставщика услуг, ввести данные для платежа и нажать кнопку "Оплатить".

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