Корпоративный кредитный портфель банка "Открытие" по итогам 2020 года превысил 1 трлн рублей

По итогам 2020 года корпоративный кредитный портфель банка "Открытие" вырос на 13% и впервые превысил 1 трлн рублей. Объем выдач кредитных средств составил более 1,2 трлн рублей, что на 27% выше результата 2019 года. Средства на счетах корпоративных клиентов на 1 января 2021 года достигли 0,6 трлн рублей, показав рост на 22%. Количество компаний-клиентов крупного корпоративного сегмента в банке "Открытие" превысило 10 тысяч.

В 2020 году банк развивал экспертизу в новых для себя продуктах (стал организатором и участником ряда сделок синдицированного кредитования, в т. ч. "Еврохим Северо-Запад-2" и бридж-финансирование Амурского газохимического комбината) и был сфокусирован на предоставлении комплексных решений для отдельных отраслей (в частности, разработано предложение для недропользователей, в рамках которого открыта кредитная линия и осуществлено товарное хеджирование для золотодобывающей группы "Мангазея").

Команда КИБ банка "Открытие" в 2020 году в условиях пандемии COVID-19 предлагала клиентам продукты, позволяющие сгладить волатильность рынка и минимизировать клиентские риски. За 2020 объем процентного хеджирования вырос на 56%, валютного хеджирования — на 21%, хеджирование цен на биржевые товары (уголь, золото) превысило 600 млн долларов США. Доля банка на российском рынке физического золота увеличилась с 19% до 23%.

В 2020 году банк "Открытие" активно участвовал в проектах "зеленой" экономики: стал крупнейшим финансовым партнером Фонда развития ветроэнергетики в рамках строительства ветропарков в Астраханской и Волгоградской областях, профинансировал создание в Московской области комплекса по переработке отходов мощностью более 1,2 млн тонн группы компаний "Эколайн".

Банк "Открытие" подтвердил статус одного из ведущих игроков на инвестиционном рынке и по итогам 2020 года занял 8-е место в рэнкинге организаторов и андеррайтеров рублевых облигационных займов информационного агентства Cbonds. Размещено более 50 выпусков облигаций 29 эмитентов на сумму 260 млрд рублей. Наиболее заметными стали размещения бумаг СУЭК, МТС, ЭР-Телеком, Росморпорт, ГК "Черкизово".

С учетом растущей роли государственно-частного партнерства в решении социально-экономических задач регионов банк "Открытие" выступил одним из организаторов и ключевым инвестором первого в России выпуска социальных облигаций для реализации проекта создания образовательных и культурных объектов в Якутии. Кроме того, подписаны прямое соглашение и кредитный договор на строительство Центра ядерной медицины в Бурятии.

В 2020 году банк продолжил активно участвовать в государственных программах в целях поддержки системообразующих организаций стратегически важных отраслей экономики, в том числе агропромышленного и строительного секторов. Реализовано более 100 проектов на сумму 85 млрд рублей с использованием программ Минпромторга РФ, Минэкономразвития РФ, Минсельхоза РФ, Минстроя РФ, ВЭБ.РФ, РЭЦ, ДОМ.РФ и других ведомств.

Одним из стратегических направлений бизнеса банка "Открытие" в 2020 году оставалось жилищное строительство. Банк входит в топ-4 кредитных организаций по работе с отраслью, финансируя застройщиков в 33 регионах страны, предоставляя комплексные решения и привлекательные финансовые условия покупателям квартир. Ключевыми городами этого направления бизнеса являются Москва, Санкт-Петербург, Казань, Красноярск, Краснодар, где в прошлом году банк профинансировал строительство более 1,3 млн квадратных метров нового жилья, открыв более 11 тысяч счетов эскроу. На протяжении года банк успешно поддерживал сотрудничество со своими стратегическими партнерами — ПАО "Инград", СК "Арбан", "ИНТЕКО", ПАО "Группа ЛСР", а также закрыл первые сделки с новыми партнерами — ключевыми игроками рынка недвижимости. Это компании MR Group, HUTTON, ЦДС, группа компаний "Град", региональные КОМОССТРОЙ, АО ХК "СДС", "ЛенСтройГрад", "Унистрой" и другие.

В транзакционном бизнесе банк совершенствовал продуктовую линейку и развивал дистанционные каналы взаимодействия с корпоративными клиентами. С апреля 2020 года основные платежные сервисы предоставляются через новую систему ДБО "Открытие-Бизнес Онлайн", операционный день продлен до 23:30, все внутренние платежи осуществляются в режиме 24/5. Для клиентов, проводящих значительные объемы платежных операций, запущена технология прямой интеграции и обмена данными Host-to-Host.

Виктор Николаев, член правления, руководитель корпоративного и инвестиционного блока банка "Открытие": "Мы довольны результатами 2020 года. Мы не только приросли по основным показателям бизнеса и увеличили долю активных клиентов до 71%, но и удержали высокое качество корпоративного кредитного портфеля в условиях локдауна и резко изменившихся макроэкономических условий. В 2021 году продолжим фокусироваться на наших целевых отраслях, предоставляя клиентам первоклассный сервис, позволяющий комплексно и комфортно управлять финансовыми потоками и расчетным бизнесом, минимизировать волатильность рынка, одновременно решая вопросы, связанные с личным благосостоянием".