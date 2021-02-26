Жителя Самары подозревают в "продаже" удостоверений тракториста-машиниста

В Самаре возбудили четыре уголовных дела в отношении местного жителя, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве, сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, в феврале мужчина неоднократно получал деньги — всего 300 тыс. руб. и обещал их передать сотрудникам Гостехнадзора за получение четырех водительских удостоверений тракториста-машиниста без прохождения обучения и сдачи экзамена.

Расследование уголовного дела продолжается.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, подозреваемому 54 года.