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Театр Культура

К 8 марта Театр оперы и балета покажет свои главные хиты: "Бахчисарайский фонтан" и "Три маски короля"

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В преддверии праздничных дней Театр оперы и балета представит свои самые популярные спектакли. 6 марта состоится показ "Бахчисарайского фонтана", номинированного на "Золотую маску". 7 и 8 марта зрителей ждут на балет-притчу "Три маски короля".

Фото: САТОБ

6 марта на сцене Театра оперы и балета — "Бахчисарайский фонтан" (12+) в постановке примы Мариинского театра Дарьи Павленко. Балет стал претендентом на главную российскую театральную премию "Золотая маска" в пяти номинациях. В этот вечер в спектакле задействованы солисты-номинанты: Ксения Овчинникова (Мария), Игорь Кочуров (Вацлав), Диего- Эрнесто Кальдерон Армьен (Нурали). Партии также исполнят: Анастасия Тетченко (Зарема), Дмитрий Мамутин (Хан Гирей), Антон Зимин (Князь Адам), Вероника Землякова (Вторая жена), Олеся Севостьянова (Колокольчик), Дмитрий и Гульназ Сагдеевы (солист и солистка краковяка). Билеты от 400 рублей.

7 и 8 марта на сцене театра оперы и балета — балет-притча Юрия Смекалова (Мариинский театр) на музыку Михаила Крылова "Три маски короля"(12+). Шоу стало абсолютным хитом у самарской публики. Билеты от 500 рублей.

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