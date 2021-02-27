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Здравоохранение Общество

Среди самарцев 65+ на 10% снизилась заболеваемость коронавирусом

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По результатам исследования, проведенного управлением Роспотребнадзора по Самарской области, зафиксировано снижение заболеваемости среди двух возрастных групп. Об этом руководитель ведомства Светлана Архипова сообщила в интервью Волга Ньюс.

Светлана Архипова отметила, что в Самарской области продолжается регистрация случаев заболевания коронавирусом. Показатель — 1,4 тыс. человек на 100 тыс. населения. При этом меньше всего случаев зафиксировано в Волжском районе (473), а больше всего — в Богатовском (2909).

"На территории 20 муниципальных районов показатель заболеваемости превышает среднеобластные значения —  от 3,1% в Шигонском районе 200% в Богатовском", — отметила руководитель управления Роспотребнадзора по Самарской области.

Тем не менее, по ее словам, в феврале число зарегистрированных случаев снизилось. Так, в период с 8 по 14 февраля зафиксировано 2100 случаев, т. е., на 0,6% ниже, чем с 1 по 7 февраля (2112 случаев).

Наблюдения проводились в пяти возрастных группах — до 1 года, 1- 6 лет, 7-14 лет, 18-29 лет, старше 65 лет. Было отмечено снижение заболеваемости от 9,6% в группе 65+. Среди детей от года до шести лет заболеваемость снизилась на 20,5%.

Среди подростков (15-17 лет) и людей от 50 до 64 лет, напротив, произошел рост заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей, — на 36,9% и на 13,4%, соответственно. В возрастной группе 30-49 лет заболеваемость осталась на прежнем уровне.

Светлана Архипова также сообщила со ссылкой на ВОЗ, что в настоящее время снижение уровня заболеваемости отмечается во всем мире.

"В России и в Самарской области статистические данные также подтверждают ежедневное небольшое снижение количества заболевших. Большое значение здесь имеет соблюдение всех профилактических мероприятий — ношение масок, соблюдение социального дистанцирования, проведение дезинфекционных обработок. Но самой эффективной мерой профилактики инфекционных заболеваний была и остается вакцинация", — заключила она.

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